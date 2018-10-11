Москва, 11 октября, 2018, 10:21 — ИА Регнум. В «Справедливой России» раскритиковали предложение регионам комитета Госдумы по федеративному устройству создавать свои резервные фонды для «развития территорий».

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Прямым следствием такого решения станет сокращение сети больниц и школ. Дело в том, что, в отличие от федерального бюджета, именно регионы несут основную нагрузку на образование (кроме высшего) и здравоохранение, а также финансируют социальные выплаты малообеспеченным гражданам. Ввиду перекосов с распределением доходной части бюджета эту нагрузку регионы несут с большим трудом, вводя режим жесткой экономии и кредитуясь в Минфине. Отвлечение части денег на местные «резервные фонды» обогатит, конечно, местных подрядчиков, но уронит и так дышащую на ладан местную социальную сферу. Собственно, на российском уровне мы именно это и наблюдаем, а теперь предлагается подобную модель опустить вниз», — написал депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») в соцсети.

Кроме того, парламентарий назвал предложения депутатов комитета вредными.

«Дальше идет набор бессодержательных и вредных инициатив по пополнению региональной казны. Взять, к примеру, зачисление НДФЛ по месту жительства человека. Все бы хорошо, вот только 40% российских работников трудится неофициально, причем подобное правило распространено среди рабочих-вахтовиков», — указал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления предложил создать в регионах «бюджеты развития» — по типу резервных или дорожных фондов. Инициатива содержится в отзыве комитета на проект федерального бюджета следующих трех лет.