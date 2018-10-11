Денпасар, Индонезия, 11 октября, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо приветствовал двустороннее соглашение о валютном обмене между Банком Индонезия и Валютным управлением Сингапура на сумму в 10 млрд долларов США, сообщает Antaranews.

Tim Ellis Договорились

«Я приветствую сотрудничество между Банком Индонезия и Валютным управлением Сингапура на сумму в 10 млрд долларов США», — заявил президент Индонезии после встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном в кулуарах ежегодной встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) на Бали.

Президент Индонезии отметил, что в разгар глобальной экономической неопределенности двустороннее экономическое сотрудничество находится в центре внимания обоих государств.

Джоко Видодо и Ли Сянь Лун стали свидетелями подписания меморандума о взаимопонимании в области финансово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ежегодное собрание представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка продлится до 14 октября 2018 года.