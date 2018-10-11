Вашингтон, 11 октября, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Односторонность политики президента США Дональда Трампа способствует глубокому и необратимому преобразованию мира, подрывая работу многосторонних институтов. Другие страны, со своей стороны, больше не считают США надежным партнером и чувствуют себя вынужденными развивать собственный геополитический потенциал.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Теперь же администрация Трампа подрывает и глобальную роль доллара, введя в одностороннем порядке санкции против Ирана. Эти санкции угрожают компаниям, которые поддерживают коммерческие отношения с исламской республикой, отказывая им в доступе к американским банкам. Эта угроза носит довольно значительный характер, поскольку эти банки являются основным источником долларов, используемых в международных финансовых операциях. По данным Организации всемирной межбанковской финансовой связи (SWIFT), доллар используется почти в половине всех международных платежах — что гораздо больше, чем доля США в мировой экономике, пишет Барри Эиченгрин в статье для портала Project Syndicate.

В ответ на позицию администрации Трампа Германия, Франция и Великобритания вместе с Россией и Китаем объявили о планах создания инструмента обхода доллара, а также контроля со стороны американских банков и правительства. Возможно, называть намерения стран ЕС «планами» рано, если учесть, что пока каких-то конкретных шагов представлено не было. Тем не менее Париж, Лондон и Берлин общими словами описали создание независимого финансового учреждения, находящегося под контролем соответствующих правительств и занимающегося осуществлением сделок между Ираном и иностранными компаниями.

Предположительно, эти компании будут осуществлять свои расчеты в евро, а не в долларах, благодаря чему они не будут зависеть от американских банков. И пока новый специальный механизм ЕС будет обходить систему SWIFT, США будет сложнее отслеживать операции между Ираном и иностранными компаниями, а также принимать против них карательные меры. И хотя с чисто технической точки зрения нет никаких преград для создания альтернативных каналов платежей, их появление, без сомнения, вызовет ярость Трампа, который введет новые пошлины на импорт из посмевших пойти на этот шаг стран. К сожалению, именно такова цена независимости, по меньшей мере пока.

Здесь уместен вопрос, станут ли страны, вынесшие урок из зависимости от доллара, в большей степени отходить от него. Из-за того что доллар используется так обширно, сделать это будет непросто. Банки и компании предпочитают доллар, поскольку столь большое число других банков и компаний также использует доллар и ожидает, что их контрагенты будут поступать подобным образом. Переход на другую валюту потребует координации действий, и после того, как правительства трех стран ЕС объявили о такой координации, подобный сценарий нельзя больше исключать.

Уместно вспомнить, каким образом доллар получил статус международной валюты. До 1914 года американская валюта не играла международной значительной роли, но в результате геополитического шока, сопровождаемого сменой учреждений, изменился и статус доллара. Таким геополитическим шоком стала Первая мировая война, в результате которой нейтральным странам стало сложно вести дела с британскими банками и проводить сделки в фунтах стерлингов. Сменой же институтов стало принятие закона о Федеральной резервной системе, которым ознаменовалось появление органа, обеспечивающего ликвидность доллара, а также позволило американским банкам впервые действовать за границей. К началу 1920 годов доллар стал сопоставим с фунтом в качестве основного средства международных операций. По некоторым же пунктам он его превзошёл.

Этот исторический пример указывает на то, что вполне ожидаемым сроком, в течение которого США могут лишиться привилегии печатать международную валюту, может оказаться пять — десять лет. Это не означает, что иностранные банки совсем откажутся от доллара: финансовые рынки США обширны и обладают огромной ликвидностью, и, скорее всего, такое положение сохранится впредь. Американские банки действуют по всему миру. Иностранные компании продолжат использовать доллар в операциях с самими США. Но на фоне односторонних шагов США они будут стремиться к обеспечению надежности своих вложений. Если односторонняя политика Трампа приведет к структурным изменениям, благодаря которым европейским банкам будет проще производить операции в евро, в таком случае трансформация будет носить быстрый характер.

Если Иран будет получать евро вместо доллара за поставки своей нефти, он сможет использовать европейскую валюту для оплаты импорта других товаров. По мере того как прибыль компаний будет складываться из евро, у них будет меньше причин держать у себя доллар, для того чтобы иметь возможность вмешиваться в процессы на рынке иностранной валюты для стабилизации собственной по отношению к доллару. В этот момент и будет перейдена точка невозврата.

Одной из причин создания евро стало стремление освободить ЕС от излишней зависимости от доллара. Те же соображения стоят и за желанием Китая превратить юань в международную валюту. Пока успех китайской и европейской валюты носит ограниченный характер. Тем не менее, по иронии судьбы, когда Трамп угрожает ЕС и Китаю, он им, по сути, помогает достигать своих целей.

Более того, Трамп ослабляет рычаг давления США. Трамп мог бы совместно с ЕС и Китаем угрожать Ирану и компаниям, которые ведут с ним дела, введением масштабных санкций, если бы исламская республика не выполняла взятые на себя обязательства. Но именно с этой целью и был подписан Совместный всеобъемлющий план действий — ядерная сделка с Ираном, из который Трамп вышел в начале 2018 года.