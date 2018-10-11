Владимир, 11 октября, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Владимира признал законным обыск в квартире прокурора Владимира Ильи Копытина, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело о получении взятки. Как сообщили 10 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, обыск состоялся 9 октября. Его провели сотрудники УФСБ и управления СКР. В этот же день следователи уведомили суд.

Цитата из х/ф «Бригада». Реж. Алексей Сидоров. 2002. Россия Обыск

«Октябрьским районным судом проверена законность произведенного следственного действия и вынесено судебное постановление о признании обыска законным», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что 9 октября в следственном управлении сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении главного прокурора областного центра Ильи Копытина.

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Следователи заподозрили его в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. 10 октября прокуратура Владимирской области заявила о намерении добиться прекращения уголовного дела. По мнению представителей ведомства, следователи нарушили требования уголовно-процессуального законодательства, а само постановление о возбуждении уголовного дела «не мотивировано и противоречиво». Главный прокурор области Игорь Пантюшин отменил незаконное, по мнению ведомства, постановление. Кроме того, прокуратура направила информацию руководству Следственного комитета России, чтобы оценку дали и в Москве.