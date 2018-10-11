Москва, 11 октября, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Сегодня, 11 октября, утром цены на нефть были почти на 2% ниже торгов 10 октября. Котировки фьючерса Brent, которые еще 9 октября были в двух шагах от $90 и торговались в районе $85, за сутки потеряли почти 5% и торговались в диапазоне от $81 до $82 за баррель. Основной причиной снижения стала общая распродажа на глобальных рынках. Она коснулась сначала облигаций, потом акций, заявил корреспонденту главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Быстрый рост доходности казначейских облигаций США выше 3%, например доходность по базовым десятилетним бондам дошла до максимального уровня за семь лет 3, 26%, увеличивал риски для инвесторов, и им приходилось закрывать позиции на рынках акций в Европе, США и на emerging markets. Снижение началось еще на прошлой неделе. Но сейчас оно превратилось в обвал. В США 10 октября индексы акций потеряли от 2,5 до 4%, продажи перешли в Азию, где потери оказались еще большими: 4−6%. Европейские индексы будут открываться снижением как минимум на 2%», — считает эксперт.

Всё это неизбежно оказывало негативное влияние на нефтяные цены. В дополнение к этому 10 октября после закрытия торгов вышла статистика от Американского института нефти по запасам в США. Цифры оказались неожиданными — запасы нефти выросли на 9,7 млн баррелей, а запасы бензина — на 3,4 млн баррелей. После этих данных падение нефтяных фьючерсов ускорилось.

«Тут стоит вспомнить и заявления руководства Международного энергетического агентства, которое во вторник заявило, что ОПЕК должна увеличить добычу нефти, так как после введения нефтяных санкций против Ирана на рынке возникнет дефицит, что приведет, как выразились в МЭА, к переходу красной черты, то есть к неконтролируемому росту цен на нефть. Однако пока общая распродажа активов на мировых рынках затронула и нефть, которая всегда в таких случаях ведет себя как финансовый актив», — пояснил Богданов.

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