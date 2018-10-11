Генуя, Италия, 11 октября, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал итог товарищеского матча с командой Украины. Об этом сообщает Rai Sport.

Picasaweb.google.com Роберто Манчини

«Думаю, мы заслужили по крайней мере несколько голов в этом матче. Мы должны учесть этот аспект и двигаться дальше», — сказал Манчини.

По его словам, сборной Италии необходимо более остро действовать в атаке и использовать свои шансы.

Он также отметил, что у команды есть четыре дня на подготовку к матче с Польшей, в котором футболисты постараются приложить все усилия для победы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Италии сыграла вничью с Украиной в товарищеском матче. 14 октября в рамках Лиги наций итальянская команда в гостях сыграет со сборной Польши.