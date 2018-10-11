Ярославль, 11 октября, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Промышленные предприятия Ярославской области подписывают соглашения о взаимодействии с региональным департаментом охраны окружающей среды и природопользования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

АО «Славнефть-ЯНОС» «Славнефть-ЯНОС»

Соглашения заключены с ОАО «Славнефть-ЯНОС», Хуадянь-Тенинской ТЭЦ, НПО «Сатурн», АО «Ярославская бумага», АО «Яргорэлектротранс».

Подобные соглашения позволяют сформировать перечень мероприятий по предупреждению нанесения вреда окружающей среде и развитию «зеленой экономики», — сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

В рамках соглашения с компанией «Славнефть-ЯНОС» проведены очистка от донного ила 5-й секции буферных прудов, монтаж понтонов в двух резервуарах заводского топливного кольца, выполнены благоустройство и озеленение единой санитарно-защитной зоны Южного промузла.

Работы идут и в этом году. С июля специалисты «Горзеленхозстроя» обновляют зеленые насаждения в границах прилегающей к предприятию территории. Проведена омолаживающая обрезка, удаление сухих и больных деревьев. В ближайшее время начнется высадка новых.

«Планируется посадить 100 деревьев в лесополосе вдоль дороги, соединяющей Московский проспект и улицу Гагарина в районе нашего завода, — это клен остролистный, который отличается хорошей приживаемостью в санитарно-защитной зоне, уже использовался для озеленения территории ранее и способен выполнять роль фитофильтра. Таким образом, продолжится обновление зеленого кордона по периметру предприятия», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АО «Славнефть-ЯНОС».

Начиная с 2008 года на территории Ярославля и Ярославского муниципального района за счет предприятия высажено порядка 1700 деревьев, затраты на благоустройство и озеленение составили более 17 млн рублей.