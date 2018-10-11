Санкт-Петербург, 11 октября, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Любимый петербуржцами и туристами пешеходный Банковский мост через канал Грибоедова, известный также как мост с грифонами, частично разобран на реставрацию. Она продлится ровно год. После этого мост вернется вместе со своими знаменитыми крылатыми львами.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Грифоны Банковского моста в момент демонтажа

«В рамках работ по капитальному ремонту демонтированы перильные ограждения, цепи, подвесы, чугунные рамы Банковского моста, а также пьедесталы, находящиеся под фигурами крылатых львов», — сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Элементы моста вывезли на базу ЗАО «Пилон», которое займется ремонтом по заказу городских властей. Исторические элементы моста будут отреставрированы, а утраченные — восстановлены.

Одновременно будут приведены в порядок участки набережной канала Грибоедова в районе Банковского моста, отремонтирован гранитный тротуар и другие части переправы.

После возвращения моста на нем вновь установят скульптуры крылатых львов, которые уже отреставрированы за счет средств ПАО «Сбербанк» и хранятся в реставрационной мастерской. Напомним, грифонов сняли с моста еще в январе 2017 года.

Капремонт Банковского моста должен завершиться в октябре 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, на ремонт моста выделено 35,9 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Грифоны улетели: Банковский мост Петербурга остался без крылатых львов

Висячий Банковский мост находится около здания Санкт-Петербургского государственного экономического университета (до революции здесь находился Госбанк). Он построен в 1825−26 годах по проекту инженера В. К. Треттера и изначально назывался Цепным. Длина моста — 28 м, ширина — 3,1 м. Скульптуры крылатых львов отлиты по моделям скульптора П. П. Соколовского. Мост находится под охраной как памятник архитектуры.