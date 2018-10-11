О вложениях США в Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 октября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- МИД Франции призывает установить мораторий на смертную казнь;
- Президент России примет верительные грамоты у послов 23 государств;
- Иностранный капитал получит доступ к крупным месторождениям России;
- Пенсионный фонд США вложился в госдолг России;
- Путина попросили приостановить повышение ОСАГО.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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