Киев, 11 октября, 2018, 09:30 — ИА Регнум. В 2019 году тарифы на газ на Украине вырастут на 25%, заявил министр социальной политики страны Андрей Рева, сообщает 11 октября «112 Украина».

Цитата из х∕ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия Газовая плита

Повышение тарифов на газ для населения — одно из условий Международного валютного фонда (МВФ), которое должен выполнить Киев, чтобы получить очередной транш. Второе условие — создание антикоррупционного суда.

По словам директора Украинского аналитического центра АлександраОхрименко, повышение цен на газ нужно власти, чтобы «хорошо заработать». Эксперт считает, что повышение газовых тарифов будет выгодно украинским бизнесменам, приближенным к власти.

Также эксперт подчеркнул, что ранее МВФ выделял кредиты Украине, однако в 2015 году в стране все равно наступил дефолт.