Минсоцполитики Украины: тарифы на газ вырастут на 25% в 2019 году
Киев, 11 октября, 2018, 09:30 — ИА Регнум. В 2019 году тарифы на газ на Украине вырастут на 25%, заявил министр социальной политики страны Андрей Рева, сообщает 11 октября «112 Украина».
Повышение тарифов на газ для населения — одно из условий Международного валютного фонда (МВФ), которое должен выполнить Киев, чтобы получить очередной транш. Второе условие — создание антикоррупционного суда.
По словам директора Украинского аналитического центра АлександраОхрименко, повышение цен на газ нужно власти, чтобы «хорошо заработать». Эксперт считает, что повышение газовых тарифов будет выгодно украинским бизнесменам, приближенным к власти.
Также эксперт подчеркнул, что ранее МВФ выделял кредиты Украине, однако в 2015 году в стране все равно наступил дефолт.