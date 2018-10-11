Чита, 11 октября, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Отставка губернатора Забайкалья Натальи Ждановой была предсказуемой, считает президент гильдии политологов и социологов Дмитрий Крылов. Комментируя «Заб.Ру» видеообращение главы края по случаю своего ухода, он, в частности, отметил, что прогноз с отставкой появился в первые 100 дней её правления, поскольку Ждановой не удалось создать перспективную команду.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

«Ситуация была предсказуемой: решение социальных вопросов затягивалось, никаких консультаций на уровне различных сообществ не велось. Это, на мой взгляд, было самоустранение от проблематики. Не сложилась команда. Это была команда «утопленников», — подчеркнул эксперт.

По поводу возможных преемников Дмитрий Крылов сказал, что все будет зависеть от того, с кем захочет работать президент.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Забайкалья не просто ушла в отпуск, а, как выяснилось сегодня, 11 октября, в отпуск с последующим увольнением. О причинах своей отставки она распространяться не стала, но заявила, что «это решение не связано с предположениями, различными слухами вокруг меня или даже злобными нападками».