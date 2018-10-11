Канны, Франция, 11 октября, 2018, 09:52 — ИА Регнум. В этом году в MIPCOM участвуют представители более 160 компаний из России. Двадцать две из них (в том числе анимационные студии, телеканал ТВ-3, компании «Среда», Art Pictures, «Централ Партнершип») представлены на стенде Made In Russia. Этот стенд — инициатива Российского Экспортного Центра (РЭЦ), запущенная в 2015 году для стимулирования экспорта российских товаров в разных отраслях. С 2017 года поддержка оказывается и креативным индустриям: таким образом на прошлом MIPCOM был впервые организован объединенный стенд российского контента Made In Russia. На стенде закупщики со всего мира могут познакомиться с разными сериалами и полнометражными фильмами из России.

Reed Midem Главная сцена MIPCOM. 2017

Reed Midem Российский стенд на MIPJunior. 2017

При поддержке Made In Russia российские продюсеры проведут презентации и премьеры своих проектов. В воскресенье вечером, предваряя открытие рынка, в Большом зале Дворца фестивалей — главной киноплощадке Канн — состоится премьера сериала «Триггер» («Провокатор»). История психолога, провоцирующего пациентов на встречу с их страхами и проблемами лицом к лицу, создана продюсерской компанией «Среда». Продвижением сериала на телеэкраны всего мира занимается крупнейшая европейская компания Beta Film. Гостям и участникам рынка будет показана первая серия проекта, который представят генеральный продюсер «Среды» Александр Цекало, исполнитель главной роли Максим Матвеев и актриса Виктория Маслова.

Цитата из т/с «Провокатор» реж Стас Шмелев. 2016. Россия Встреча

Днем в понедельник в одном из залов Дворца фестивалей пройдет премьера русского проекта, уже прославившегося за рубежом: «Обычная женщина» стала первым российским сериалом, отобранным в основной конкурс международного фестиваля Series Mania. Мало того, Анна Михалкова получила на этом смотре награду за лучшую женскую роль. Проект на рынке представят международный дистрибьютор Cineflix вместе с телеканалом ТВ-3 и режиссером Борисом Хлебниковым.

Цитата из т/с «Обычная женщина» реж Борис Хлебников. 2018. Россия В больничном коридоре

В этот же день кинокомпания «РОК» покажет международной аудитории мини-сериал «Матильда» Алексея Учителя — телевизионную версию нашумевшего одноименного кинофильма. Два года назад проект участвовал в финале первого международного питчинга MIPDrama. Теперь закупщикам представят готовый четырехсерийный проект в высоком разрешении 4K.

На предваряющем MIPCOM рынке детских фильмов, сериалов и телепередач MIPJunior отдельное внимание будет уделено русской анимации, которая благодаря беспрецедентному мировому успеху мультсериала «Маша и Медведь» приковывает к себе внимание участников рынка. В воскресенье генеральный директор компании «Экспоконтент», официальный представитель организаторов рынка — компании Reed Midem в России, Украине и странах СНГ — Александра Модестова проведет для участников MIPJunior презентацию новых русских анимационных проектов «Будущие хиты и скрытые сокровища», а субботу СТС Медиа и кинокомпания СТВ представят созданный студией «Мельница» мультсериал для девочек «Царевны».

Цитата из м/с «Царевны» реж Елена Галдобина, Константин Бронзит. 2018. Россия Царевны

Всего на MIPJunior ожидается 1600 делегатов из 70 стран, на MIPCOM — около 13 800 участников из 110 стран мира. Обширная программа будет посвящена работе с Китаем — страной почета в этом году. Среди самых известных участников мероприятий — телеведущие Джейми Оливер, Тим Дейви, глава планирования и контент-стратегии Facebook Мэтью Хенник, вице-президент и руководитель направления контент партнерств Twitter Кая Мадати; актриса, звезда сериала «Белая ворона», продюсер Исса Рэй и звезда мирового кино Ричард Гир, который представит в Каннах новый сериал BBC «МамаПапаСын».