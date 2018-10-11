Красное Село, Санкт-Петербург, 11 октября, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Более двух часов тушили пожарные культовое здание в городе Красное Село (входит в состав Санкт-Петербурга) рано утром 11 октября.

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар

Сообщение о возгорании поступило в 03:10. Загорелся храм-часовня в честь Святой Равноапостольной царицы Тамары на улице Лермонтова, д. 30.

На место прибыли 23 сотрудника МЧС и пять единиц техники. Они справились с огнем только в 05:20.

«Обгорела внешняя сторона стены деревянной часовни на площади 15 кв. метров, — отметили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. — Сведения о пострадавших не поступали».

Состояние часовни после пожара пока неизвестно.