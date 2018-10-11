Москва, 11 октября, 2018, 09:07 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают инициировать приостановление членства в СЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Council of Europe Совет Европы

«Из-за сегодняшней деструктивности организации и ее институтов, в первую очередь ПАСЕ, возможно, нам стоит самим подумать о приостановлении или замораживании членства России в Совете Европы, не дожидаясь, пока какие-то антироссийские ухари начнут процедуру исключения», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он обратил внимание на то, что четырехлетний кризис в отношениях с ассамблеей породил ситуацию, когда делегация страны, бывшей много лет одним из основных плательщиков СЕ, не участвует в выборах судей ЕСПЧ и верховного комиссара Совета Европы по правам человека. С большой долей вероятности исключается возможность подачи заявки на участие делегации РФ с работе ПАСЕ в 2019 году, и, следовательно, Россия, скорее всего, пропустит и выборы генсека Совета Европы, привел аргумент парламентарий.

Если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы (СЕ) до июня 2019 года, комитет министров организации «не только может, но и будет обязан» исключить ее из списка стран-членов, заявил генсек СЕ Турбьорн Ягланд.