Москва, 11 октября, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Перед Минстроем стоит глобальная задача — расселить ещё 10 млн кв. метров аварийного жилья. Объём финансирования составит 432 млрд рублей на шесть лет из федерального бюджета, то есть до 2024 года. Об этом заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев, сообщили в министерстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Ветхое жилье

Программа расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, была рассчитана до конца 2017 года, однако в процессе работы были выявлены неучтённые дополнительные дома. С 2019 года программа расселения домов, признанных аварийными и ветхими, возобновится. Прежние механизмы сохранятся.

При этом, по словам Якушева, регионы России смогут использовать другие принципы расселения. Например, одним из новых механизмов может стать использование льготной ипотеки, когда оценивается жильё переселенцев из аварийных домов и эти деньги идут как первоначальный взнос по ипотеке.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала действия программы по ликвидации аварийного жилья (с 2008 года) расселено 15,8 млн кв. метров аварийного жилищного фонда, жилищные условия улучшили более 1 млн 25 тысяч человек. Объем финансирования программы составил 578 млрд рублей.

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