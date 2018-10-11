Вашингтон, 11 октября, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Ураган «Майкл», который накануне, 10 октября, обрушился на юго-восточное побережье США, ослаб до первой категории из пяти возможных. Об этом свидетельствуют данные Национального центра по слежению за ураганами.

tpsdave Ураган

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При этом опасность от разгула стихии сохраняется. Сильный дождь, который принёс с собой ураган, может спровоцировать наводнения в штатах Джорджия, Вирджиния, а также Северная и Южная Каролина. Первые жертвы уже появились. Так, по данным полиции штата Алабама, в городе Дотан погиб один человек. На него упало поваленное сильным ветром дерево.

В настоящее время максимальная скорость ветра в зоне стихии составляет примерно 40,2 м/с.

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Трамп ввёл чрезвычайное положение во Флориде из-за урагана

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в связи с приближением тропического шторма «Майкл» президент США Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайного положения в штате Флорида. Ожидалось, что помимо побережья Флориды ураган затронет Северную и Южную Каролину, а также Джорджию. В настоящее время из этих штатов эвакуированы почти 400 тыс. человек.

Добавим, что из-за урагана «Майкл» в Сальвадоре, Гондурасе и Никарагуа уже погибли не менее 13 человек.