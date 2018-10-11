Москва, 11 октября, 2018, 08:02 — ИА Регнум. В России за неделю (2−8 октября) потребительские цен выросли на 0,1%, с начала октября — на 0,1%. По сравнению с предыдущей неделей (0,2%) недельная инфляция замедлилась. С начала гола цены выросли на 2,7%, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

За неделю выросли цены на пшено на 2,3%, яйца — на 2,0%, сахар-песок — на 1,7%, куры — на 1%, хлеб, сосиски, сардельки — на 0,4−0,6%, колбасы, молоко, масло подсолнечное, маргарин, крупу гречку, рис — на 0,3%, масло сливочное, сметану, творог жирный, консервы мясные и макаронные изделия — на 0,2%. Бензин подорожал на 0,1%, дизельное топливо — на 0,2%.

Снижение цен отмечено на рыбу мороженую на 0,4%, на плодоовощную продукцию — на 0,1%. При этом на огурцы и помидоры цены выросли на 7,7% и 5,1% соответственно.

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Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России в сентябре составила 0,2% после нулевого показателя в августе. Инфляция за январь-сентябрь 2018 года составила 2,5%, а в годовом выражении — ускорилась до 3,4% с 3,1% в августе, достигнув максимального значения с июля 2017 года.

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