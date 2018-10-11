Астана, 11 октября, 2018, 07:45 — ИА Регнум. В Казахстане по состоянию на 1 сентября количество кредитных карт в обращении составило 3,4 млн, что на 44,7% больше, чем годом ранее. Об этом 11 октября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредитные карты

Количество активных кредитных карт выросло на 48,1%, до 1,4 млн. Общее количество банковских карт увеличилось лишь на 23,6%, а количество активных карт сократилось на 2,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2018 года число держателей платежных карт в Казахстане составило 17,8 млн человек, что на 14,2% больше, чем годом ранее.