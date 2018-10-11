Москва, 11 октября, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Сегодня, 11 октября, президент России Владимир Путин проведёт совещание с членами правительства РФ. На совещании планируется обсудить развитие дорог и энергетики и рассмотреть комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который разработан во исполнение одного из пунктов майского указа президента, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

О развитии транспортной инфраструктуры доложит министр транспорта Евгений Дитрих. В частности, согласно комплексному плану, необходимо решить ряд важнейших задач по модернизации автодорог по маршруту Европа — Западный Китай, увеличить мощности морских портов, развивать Северный морской путь, а также увеличить пропускную способность железнодорожных магистралей.

Министр энергетики Александр Новак доложит о планах в сфере энергетики. Важная задача плана — энергоснабжение всех регионов, но прежде всего Крыма, Севастополя, Калининграда и Дальнего Востока.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства Российской Федерации. Главной темой заседания правительства стало создание постоянно действующего механизма по переселению граждан из ветхого или аварийного жилья.

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