Гуйян, Китай, 11 октября, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Прямой авиарейс, запущенный 10 октября, связал город Цзуньи в китайской провинции Гуйчжоу на юго-западе страны со столицей Камбоджи Пномпенем, сообщает агентство Синьхуа.

Tk8123 Самолёт авиакомпании Sky Angkor Airlines

Первый рейс прибыл в аэропорт города Цзуньи Синьчжоу из Пномпеня в обед по местному времени 10 октября. Оператором рейса стала камбоджийская авиакомпания Sky Angkor Airlines. Рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus A320 или A321. Рейсы в обе стороны будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Напомним, что на текущий момент из аэропорта города Цзуньи уже осуществляется в общей сложности 44 авиамаршрута. Планируется наладить сообщение с Сингапуром и Тайландом, а также наладить прямые рейсы с городами Лангкави в Малайзии и Сиемреап в Камбодже.