Оттава, 11 октября, 2018, 06:49 — ИА Регнум. «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:4.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Пропущенная шайба

В составе «Филадельфии» по дублю оформили нападающие Якуб Ворачек и Скотт Лотон. Ещё по голу забили Шон Кутюрье, Роберт Хег и Клод Жиру.

В составе «Оттавы» отличились Брэди Ткачук и Максим Лажуа, забросившие по две шайбы.

«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 4:7 (1:1, 2:3, 1:3).

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