Пекин, 11 октября, 2018, 06:17 — ИА Регнум. Китай остановил действие ограничительным мер, введённых ранее в одном из восточных городов страны в связи со вспышкой африканской чумы свиней, сообщает 10 октября агентство Синьхуа.

tanakawho Свиньи

Лабораторные исследования и оценка ситуации на местах, проведенная под руководством местных властей, показали, что эпидемия африканской чумы свиней была полностью побеждена в городе Юэцин в провинции Чжэцзян на востоке КНР, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Новых случаев заражения опасным для свиней заболеванием за прошедшие шесть недель выявлено не было в связи с тем, что своевременно были приняты все необходимые меры, включая убой зараженных животных и дезинфекция помещений их содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-востоке Китая ситуация обстоит не столь радужно. Карантин в провинции Ляонин был продлен в связи с тем, что был зафиксирован очередной очаг заражения чумой свиней на одной из местных ферм.