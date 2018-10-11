Казань, 11 октября, 2018, 05:30 — ИА Регнум. Проблема, существующая уже третий год в Казани, снова встала в полный рост — жители одной из улиц поселка Аракчино в открытом письме жалуются, что из-за строительства жилого комплекса на берегу реки оказались затоплены их дома и «приходится добираться до дома в высоких сапогах». От главы Татарии Рустама Минниханова и профильного министерства республики жители просят «разобраться в законности данных строений», «обязать устранить ущерб, нанесенный данными застройщиками, восстановить прибрежную зону» и «остановить застройку возле Волжской гавани», призвав «оккупантов к ответственности», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Alexxx Malev Волга. Казань

Напомним, в сентябре 2017 года экс-сотрудник инспекции государственного строительного надзора Татарии Ленар Мухаметзянов в публичном видеообращении, адресованном надзорным органам, рассказал о тех нарушениях, что допускаются на строительном рынке Казани.

В заявлении прозвучали также примеры застройки прибрежных территорий, в частности, речь шла о строительстве жилищного комплекса «Волжская гавань». Мухаметзянов тогда отметил, что «строительство внеплощадных сетей велось без надзора со стороны государственных органов и прохождения государственной экспертизы, хотя эти сети проложены в защитной полосе реки Волги и находятся во второй защитной полосе водозаборов города Казани» и «вследствие чего весной 2016 года затопило в населённом пункте Аракчино около 100 частных жилых домов», при этом о риске затопления сотрудники ведомства, где на тот момент работал автор обращения, сообщали еще в декабре 2015 года.

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Спустя почти два года жители одной из улиц в Аракчино снова рассказали о затоплении их домов, прося помощи у властей региона.

«Просим остановить захват берега Волги», — пишут горожане и винят в проблеме строительство ЖК «Волжская гавань», добавляя, что «жителям Приволжской улицы приходится добираться до дома в высоких сапогах», а «вода в огородах стоит до середины июня».

«Нет возможности возделывать землю, все посадки за несколько лет затопления погибли. Также в этом году рядом началось новое строительство и жителям перекрыли доступ к Волге, — сообщают недовольные жители Аракчино и вопрошают. — До каких пор будет твориться этот беспредел? Люди, что живут тут не одно поколение, не могут оформить землю в собственность из-за проходящей красной линии, а эти строят прям на берегу».

В своем обращении они просят «разобраться в законности данных строений», «обязать устранить ущерб, нанесенный данными застройщиками», а также «восстановить прибрежную зону», «остановить застройку возле Волжской гавани и призвать оккупантов к ответственности».

Объект — ЖК «Волжская гавань», который упоминается в обращении, девелопер позиционирует как «целый город на берегу Волги, в посёлке Старое Аракчино» и относит его к премиум-классу.