Москва, 11 октября, 2018, 05:07 — ИА Регнум. В России необходимо построить консервативное государство, чего от русского народа и ждет весь остальной мир, полагает экономист Михаил Хазин, о чем он рассказал 10 октября в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Тракторист и колхозница. Москва, ворота Центрального входа ВДНХ

"У нас есть элиты, которые, безусловно, праволиберальные, и у нас есть общество, которое, безусловно, левоконсервативное. Мои опросы на прямых эфирах, которые я веду на радио, показывают, что доля тех людей, которые являются левоконсервативными, выросла за последние несколько месяцев после пенсионной реформы с 80% до 90%», — отметил Хазин.

По его словам, мир в целом и люди на Западе в частности ждут от России, что она сможет убедительно предъявить миру консервативную повестку дня на государственном уровне. По его словам, примерно тем же самым пытается заниматься президент США Дональд Трамп, за что его пытаются дискредитировать на Западе.

Ранее Хазин заявлял, что Запад боится не сегодняшней России в том виде, в котором она существует, а образа СССР, который она внутри содержит.