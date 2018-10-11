Томск, 11 октября, 2018, 03:21 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин объявил о перезагрузке стратегии развития региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Tomsk.gov.ru На форуме U-Novus в Томске

10 октября в Томске в рамках форума новых решений U-Novus состоялось совещание, посвящённое реализации федерального проекта «ИНО Томск», национального проекта «Наука» и стратегии научно-технологического развития России. Открыл совещание Сергей Жвачкин. Он отметил, что регион вступает в этап перезагрузки стратегии развития Томской области и в очередной этап реализации проекта «ИНО Томск»:

«Будем больше внимания уделять людям с новыми навыками работы в науке и экономике. Для нас это ставка на долгосрочную перспективу».

По словам главы региона, ожидается уточнение состава рабочей группы проекта «ИНО Томск». Её должен возглавить вице-премьер правительства РФ Максим Акимов. Региональная власть предложит обновленному составу скорректировать «дорожную карту» концепции «ИНО Томск», В частности, по мнению Жвачкина, в течение ближайших двух лет может быть внедрён проект Сибирского государственного медицинского университета «Цифровой госпиталь».

Жвачкин также напомнил, что Томская область является пилотным регионом реализации стратегии научно-технологического развития России:

«Президент Владимир Владимирович Путин поручил нам проводить эксперименты, искать новые форматы развития технологий, поддержки исследований, работы с бизнесом».

Один проект уже в работе — запущена межведомственная образовательная программа «Школа ключевых исследователей». Обучение прошли более 80 молодых учёных со всех университетов и научных центров Томской области.

Что касается национального проекта «Наука», Томская область ставит перед собой задачу создать научно-образовательный центр мирового уровня. По оценкам губернатора, объём вложений в науку должен вырасти минимум в два раза.

Напомним, 10 октября в Томске открылся форум новых решений U-Novus, который пройдёт до 13 октября. На открытии научного форума участники обсудили вызовы в эпоху новой промышленной революции. Также был подписал ряд соглашений. Программа форума включает площадки новых форматов: дизайн-сессии, арт-резиденции, воркшопы и другие.