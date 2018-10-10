Москва, 11 октября, 2018, 02:44 — ИА Регнум. Антиканоническое предоставление автокефалии Украинской православной церкви может быть приурочено Константинопольским патриархатом к предстоящим на Украине президентским выборам, заявил 10 октября политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

По мнению эксперта, Константинопольский патриархат даст томос Украинской православной церкви, и это решение уже согласовано. При этом конфликт между Константинополем и Москвой уже состоялся, даже несмотря на то, что пока томос УПЦ не получила. Однако, в самом заявлении Константинопольского патриарха содержится антиканоническое утверждение, согласно которому он имеет право это сделать.

«Они могут дать его завтра, и это будет один сценарий, поскольку четырнадцатого числа — нацистский шабаш запланирован. Могут дать в ходе разворачивания избирательной кампании пана Порошенко… Лозунг Порошенко уже объявлен: «армия, вера и язык». Армия: склады взорвались благополучно (что скрывали, воровство или документацию на БУКу, мы не узнаем никогда), с языком все понятно, вера — подтягивается», — заявил Куликов.

По его словам, вопрос лишь только в том, когда будет принято решение начать использование темы религии в предвыборной кампании Порошенко — ближе ко дню выборов или загодя.

Напомним, что 14 октября на Украине празднуется «День защитника Украины», который напрямую связан с днем образования бандеровской нацистской организации УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а президентские выборы намечены на 26 ноября 2018 года. По мнению Куликова, разрешение вопроса с предоставление автокефалии Украинской православной церкви в обход всех канонических норм может быть соотнесено Константинополем с первой или второй датой.

Отметим также, что 9 октября в Стамбуле состоялся синод Константинопольского патриархата, на котором рассматривался вопрос о предоставлении автокефалии непризнанной Украинской православной церкви.