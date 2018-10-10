Нью-Йорк, США, 11 октября, 2018, 02:03 — ИА Регнум. Экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер и основатель агентства Bloomberg Майкл Блумберг вернулся в Демократическую партию Соединенных Штатов, из которой вышел 17 лет назад. Об этом бизнесмен сообщил в своем Instagram.

Rubenstein Майкл Блумберг

«Я снова вступил в Демпартию. Я был членом (Демократической партии — прим. ИА REGNUM ) большую часть своей жизни, потому что нам необходимы демократы, чтобы обеспечить сдержки и противовесы, в которых наша нация так нуждается», — заявил он.

Блумберг вышел из Демократической партии США в 2001 году для регистрации в качестве кандидата на пост мэра Нью-Йорка. Он был избран мэром от Республиканской партии в 2001 году, также в 2007 году он переизбирался на этот пост как республиканец.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Майкл Блумберг заявил, что раздумывает над участием в президентских выборах в США в 2020 году. Как сообщал телеканал Fox News, решение об участии Блумберг еще не принял, однако выдвигать свою кандидатуру, если решится, он будет от Демпартии США.