Москва, 11 октября, 2018, 01:43 — ИА Регнум. Президенту США Дональду Трампу не стоит назначать экс-постпреда Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли послом в России, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков 11 октября в своем Twitter.

DonkeyHotey Никки Хейли. Карикатура

«Прошла информация, что Трамп может назначить нынешнего посла США в России Джона Хантсмана на освободившийся пост представителя США в ООН. Только не надо присылать вместо него в Москву Никки Хейли», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, об отставке постоянного представителя США в ООН Никки Хейли стало известно 9 октября. Президент США Дональд Трамп предложил пять кандидатур на этот пост, среди которых назвал Дину Пауэлл, ранее работавшую заместителем по стратегическим вопросам советника американского президента по нацбезопасности.