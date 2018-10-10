Ичня, Украина, 11 октября, 2018, 00:03 — ИА Регнум. На военном складе в Черниговской области пожар полностью потушен, сообщает 10 октября УНИАН.

Mil.gov.ua На территории склада ВСУ

По данным министерства обороны Украины, военные и спасатели тушат оставшиеся очаги задымления, а саперы работают над разминированием административной территории склада. Отмечается, что на территории арсенала слышатся 1−2 взрыва в часа.

Напомним, пожар в арсенале в Черниговской области начался в ночь на 9 октября, произошли взрывы на военных складах возле города Ичня. Были эвакуированы более 10 тыс. человек из близлежащих населенных пунктов. Украинская власть заявила, что «наиболее вероятная версия» — диверсия.