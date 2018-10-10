Ереван, 10 октября, 2018, 22:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он готов уйти в отставку до 16 октября. Об этом Пашинян заявил сегодня, 10 октября, в эфире телеканала France24.

Photolure Никол Пашинян

Глава армянского правительства напомнил, что внеочередные выборы в парламент должны пройти 9−10 декабря плюс-минус несколько дней. Для этого Пашинян до 16 октября намерен уйти в отставку.

«Внеочередные выборы должны состояться 9−10 декабря. И для этого я до 16 октябрю должен подать в отставку», — сказал Пашинян.

До выборов нового парламента и избрания нового премьера Пашинян останется исполняющим обязанности главы армянского правительства.