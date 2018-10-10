Киев, 10 октября, 2018, 23:12 — ИА Регнум. Решение об увольнении министра социальной политики Украины Андрея Ревы будет принимать Верховная рада. Об этом министр заявил сам, сообщает 10 октября «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Население Украины

По словам Ревы, его могут снять с должности, если такое решение будет принято депутатами украинского парламента. Если же решения не будет, что министр будет работать до парламентских выборов, после которых правительство должно по закону быть распущено.

Напомним, в начале сентября комитет украинского парламента по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения поддержал проекты Верховной рады о признании работы минсоцполитики Украины неудовлетворительной и о решении уволить Реву.