Джакарта, 10 октября, 2018, 22:51 — ИА Регнум. Землетрясения магнитудой 6,0 произошло 10 октября у побережья индонезийского острова Ява, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

Подземные толчки были зафиксированы в 18:44 UTC (21:44 мск). Их эпицентр находился в море, в 189 километрах восточнее города Сурабая. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров.

Напомним, в конце сентября серия мощных землетрясений вызвала цунами, которое обрушилось на индонезийский остров Сулавеси. По последним официальным данным, жертвами удара стихии стали 2045 человек, ещё более десяти тысяч человек пострадали.