Москва, 10 октября, 2018, 22:49 — ИА Регнум. В среду, 10 октября в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная запуску конкурса управленцев «Лидеры России» 2018−2019 гг. Организаторы и победители проекта 2017−2018 гг. рассказали о нововведениях, этапах и содержании конкурса этого года и открыли регистрацию участников. Конкурс «Лидеры России» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», учрежденной указом Президента России Владимира Путина в мае 2018 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

В пресс-конференции приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента, наставник конкурса Сергей Кириенко, мэр Москвы, наставник конкурса Сергей Собянин, Министр строительства и ЖКХ РФ, наставник конкурса Владимир Якушев, председатель Банка России, наставник конкурса Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы, наставник Михаил Мишустин, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть», наставник конкурса Александр Дюков, председатель правления ПАО «Сбербанк России», наставник конкурса Герман Греф, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров, председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, а также победители конкурса 2017−2018 гг. Кирилл Бабаев и Екатерина Вебер.

Первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко призвал не сомневаться, и обязательно участвовать в конкурсе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кириенко

«Наш президент не раз говорил, что он убеждён, что в нашей стране каждый человек талантлив. Задача государства — помочь этому таланту реализовать себя, создать для этого соответствующие условия, то, что называется «социальные лифты». Но за вас этот выбор не сделает никто. Конкурс не зря называется «Лидеры России», он требует лидерства, самостоятельности, ответственности. Поэтому решайтесь, принимайте участие в конкурсе, и это откроет перед вами огромные возможности. И то, что происходило с победителями и участниками конкурса в прошлом году, это доказывает», — отметил в своем выступлении Сергей Кириенко.

Он подробно остановился на всех нововведениях конкурса, которых оказалось немало. Так, теперь в нем могут принять участие управленцы с гражданством любой страны, которые владеют русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов. Это позволит соотечественникам, по разным причинам не живущим в России, проявить свои управленческие таланты и быть замеченными российскими компаниями и органами власти.

К конкурсу в этом году присоединяются компании-партнеры. 20 крупнейших отечественных корпораций проявили заинтересованность в участниках проекта и стали партнерами конкурса. Все они готовы предложить свои ресурсы и возможности для выявления и развития управленческих талантов, в том числе организовать стажировки на своих предприятиях для участников конкурса. К тому же конкурсанты получат доступ к лучшим внутрикорпоративным образовательным программам и возможность получить интересное кадровое предложение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция, посвященная запуску конкурса управленцев «Лидеры России» 2018−2019 гг

Организаторы повысили верхнюю возрастную планку участия: если раньше регистрироваться на конкурс могли только руководители не старше 50 лет, то теперь эта отметка установлена на уровне 55 лет. В очных этапах конкурса 2018−2019 года будет больше заданий из реальной практики наставников и компаний-партнеров.

Руководитель проекта Алексей Комиссаров рассказал о ключевых условиях второго конкурса «Лидеры России».

«В новом конкурсе этап регистрации будет проходить всего две недели, так что участникам нужно подавать заявки максимально оперативно. Регистрация начинается сегодня, 10 октября, и закончится 24 октября. Еще три дополнительных дня мы даем на загрузку видеоинтервью. Далее, как и в первом конкурсе, пройдет дистанционный этап, очные полуфиналы и финал. Все личные кабинеты с первого конкурса сохранены — так что его участники могут просто актуализировать информацию в своем личном кабинете. Как и в конкурсе 2017−2018 годов, каждый участник, прошедший финал, получит грант в размере миллиона рублей на выбранную им программу обучения. Каждый победитель получит наставника, некоторые будут отобраны для участия в специальной программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. У конкурса также появились партнеры — крупные российские корпорации, поэтому победители получат еще и пакет предложений от партнеров», — рассказал Алексей Комиссаров.

Наставник конкурса Эльвира Набиуллина в своем выступлении обратилась к женщинам, призвав их более активно заявлять свои лидерские амбиции и подавать заявки на конкурс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Этот конкурс разбивает разные стеклянные потолки, которые существуют, и я надеюсь, что он разобьет гендерный стеклянный потолок», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Председатель Банка России также отметила, что финансовые организации сейчас испытывают дефицит современных управленческих кадров. По ее словам, «финансовая сфера очень долго опиралась именно на тех, кто имеет специальные знания, но сейчас выигрывают те компании, те институты, которые привлекают управленческие кадры, готовые работать в меняющемся мире», и нужно отбирать руководящие кадры, опираясь именно на те восемь компетенций, которые рассматриваются в конкурсе.

Мэр Москвы Сергей Собянин, тоже выступающий в качестве наставника конкурса, отметил лидерский потенциал столицы и ее жителей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин на торжественном запуске конкурса управленцев «Лидеры России» 2018−2019 гг

«Москва идеологически очень вписывается в этот проект. Сама траектория развития этого города, сама аура этого города очень похожа на те принципы, которые заложены в этом конкурсе. Москва — город лидеров. Молодые москвичи, начиная со школы, впитывают азы лидерства, потому что сама ситуация подталкивает к высокой конкуренции… Город сам по себе сталкивается с конкуренцией с лучшими мировыми городами. Вся городская среда, идеология развития созвучны этому конкурсу, который сегодня начинает свой новый этап. В Москве есть технологии, есть финансовые ресурсы. Но для того, чтобы придать синергию развития, нужны постоянно завоевывающие вокруг себя пространство новые лидеры», — отметил в своем выступлении Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Якушев

Еще один наставник конкурса Владимир Якушев отметил, что в рамках этого конкурса «растут не только сами участники, растут и наставники», потому что через общение с участниками узнают много интересного, начинают ставить себе новые задачи. Он также поделился своими впечатлениями от финала в Сочи: «Уровень ребят меня просто поразил… Это люди, которым не стыдно сегодня передавать любые посты на государственной, федеральной службе. И эти ребята будут двигать нашу страну вперед».

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

Герман Греф, который в конкурсе выступает не только в качестве наставника, но и представителя одной из компаний-партнеров, поделился своими впечатлениями от программы наставничества: «Если ты лидер, то твоя первая задача — растить других лидеров, поэтому мы инвестируем свое время в то, чтобы создавать лидеров, которые будут растить нашу страну».

Также в рамках пресс-конференции выступили победители конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. и другие приглашенные спикеры, после чего организаторы и участники запустили новый этап конкурса «Лидеры России», нажав на символическую кнопку старта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» 2017−2018 гг. стартовал в прошлом октябре и завершился в феврале этого года. Из 199 тысяч человек, которые подали заявки на участие в конкурсе, были определены 103 победителя, показавшие наиболее высокие результаты. 70 конкурсантов получили назначения, среди них три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора.

Напомним, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наставники конкурса «Лидеры России»

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, реализующую ряд проектов: Конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», Международный конкурс «Мой первый бизнес», Всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», Портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», Акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

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