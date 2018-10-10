Тбилиси, 10 октября, 2018, 22:07 — ИА Регнум. Сотрудники грузинского офиса 23-го бюро Китайской железной дороги избили журналиста и оператора съемочной группы телекомпании «Рустави-2», которые пытались снять материал о нарушениях при строительстве железной дороги.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

По информации пострадавших, журналиста Эки Гагуа и оператора Левана Каландии, сотрудники китайской компании не только не позволили им снимать процесс строительства, но и отобрали камеру и несколько часов держали у себя, пытаясь стереть уже отснятый материал.

Как рассказал позже Леван Каландия, ему удалось снять чип с камеры, и напавшие на съемочную группу работники компании отобрать его не смогли, но нанесли оператору и журналисту физические оскорбления.

«Это было нападение на журналистов. Мы снимали материал о тех проблемах, которые имеются на объекте. Когда приехала полиция, они (работники китайской компании) уже стояли поодаль и к нам не подходили. Надеемся, что все, кто запечатлен на этих кадрах, понесут заслуженное наказание», — заявила Эка Гагуа.

Заявление в связи с инцидентом между журналистами и китайской компанией распространили правозащитные организации «Институт медии» и «Центр по правам человека». Они расценили происшедшее как препятствование журналистской деятельности и осудили действия представителей грузинского офиса «23-го бюро Китайской железной дороги», призвав МВД тщательно расследовать факт нападения на журналистов и привлечь к ответственности виновных.

Китайская компания на основании контракта с Грузинской железной дорогой строит тоннели на железнодорожном участке Хашури — Зестафони. К деятельности этой компании и ранее было немало нареканий, а также случился ряд инцидентов как с наемными рабочими, так и с местным населением. Работы по прокладке тоннелей китайская компания должна завершить в 2019 году.