Москва, 10 октября, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Виктор Медведчук, лидер движения «Украинский выбор — право народа», не собирается участвовать в выборах президента Украины. Об этом политик заявил 10 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Kremlin.ru Виктор Медведчук

«В президенты пока идти не собираюсь, но вести активную борьбу за идеологию, которую исповедует наша партия, однозначно буду. Делаю это сегодня, буду делать завтра», — сказал он.

При этом Медведчук выразил надежду, что президентские и парламентские выборы изменят ситуацию в стране.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года. Некоторые кандидаты уже объявили о готовности принять в них участие.