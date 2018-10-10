Калуга, 10 октября, 2018, 21:51 — ИА Регнум. Для повышения инвестиционной привлекательности России необходима соответствующая государственная политика, которая поможет решить эту задачу, заявил 9 октября губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на пленарной сессии инвестиционного форума в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На сессии инвестиционного форума

Говоря об опыте Калужской области по созданию комфортной деловой среды, Артамонов подчеркнул, что ключевую роль в отношениях с бизнес-партнерами играют взаимное доверие и неизменность условий их работы.

«Если мы кому-то что-то пообещали, ни в коем случае не должны отступать от своих слов. Если это будет, значит, будет инвестиционная привлекательность. Но если мы каждый год меняем правила, то, что бы ни обещали, нам верить не будут», — отметил он.

Анатолий Артамонов подчеркнул, что федеральные инициативы по созданию новых инструментов привлечения инвестиций, а также внесение изменений в существующее законодательство не должны влиять на снижение возможностей регионов по стимулированию собственного развития. В качестве примера он привел деятельность на территории области крупного автоконцерна:

«Один только завод «Фольксваген» дал в бюджетную систему страны на сегодняшний день уже более 250 млрд рублей. Гигантская цифра. Если хотя бы 10% от этого получил регион, у нас был бы прямой интерес привлекать новых инвесторов, чтобы развивать свою экономику», — заявил губернатор.

Напомним, организаторами форума «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее» выступили: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Совет Федерации Федерального Собрания РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.