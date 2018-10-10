Мадрид, 10 октября, 2018, 21:39 — ИА Регнум. Скандал вокруг диссертации премьер-министра Испании не утихает вот уже почти месяц. Все началось 12 сентября, когда спонтанный вопрос Альберта Риверы, лидера Гражданской партии, в ходе заседания правительства привлек всеобщее внимание к докторской диссертации главы кабинета министров. До этого в плагиате уже подозревали, и не без оснований, министра здравоохранения Кармен Мотрон.

psoe extremadura Педро Санчес

На следующий день после отставки Мотрон, вызванной доказанным фактом плагиата части магистерской диссертации, которую бывший министр защитила в Университете короля Хуана Карлоса, глава «Граждан» попросил у премьер-министра Санчеса обнародовать свою диссертацию, чтобы «развеять сомнения». Однако сомнений в итоге стало только больше. После отказа выступить по этому поводу в испанском Сенате (верхней палате парламента) Санчес продолжил хранить молчание насчет наиболее спорных аспектов научной работы, которая принесла ему докторскую степень в Университете Камило Хосе Селы.

Например, существует предположение, что с написанием диссертации главе правительства помогали сотрудники министерства промышленности. Слухи об этом возникли после того, как в частной беседе бывший глава этого ведомства Мигель Себастьян якобы признал, что значительная часть труда Санчеса была написана его подчиненными. Информация об этом появилась в издании Vozpópuli. Впрочем, на публике бывший министр всегда отрицал, что он говорил нечто подобное, равно как и имел отношение к диссертации Педро Санчеса.

До того как правительство объявило о предоставлении открытого доступа к диссертации для всех желающих, единственной возможностью судить о ее содержании было приобрести экземпляр «Новой экономической дипломатии Испании» — книги, которую Санчес выпустил в соавторстве с Карлосом Оканья, бывшим главой аппарата министерства промышленности при Мигеле Себастьяне. В книге, помимо всего прочего, была представлена часть научной работы главы правительства.

Анализ этой выдержки с помощью компьютерных программ, позволяющих найти совпадения с другими текстами, выявил множество общих мест — и ни с чем иным, как с докладами и прочими документами, принадлежащими перу сотрудников все того же промышленного ведомства. В одних случаях цитаты из этих источников не были взяты в кавычки, как выяснило издание ABC, а в других вообще не было никаких отсылок к чужим текстам, утверждает El Confidencial. Что касается книги, то целые параграфы в ней без кавычек и каких-либо указаний скопированы с лекции дипломата Мануэля Кахоэна, прочитанной в Университете Камило Хосе Селы, как обнаружило издание El Pais.

Не меньше сомнений вызывает защита диссертации Педро Санчеса. Дело в том, что один из членов комиссии получил докторскую степень всего за семь недель до того, а еще два — за год, как выяснили журналисты El Mundo. Причем этим вопросы к составу комиссии далеко не исчерпываются. Например, в ней не было ни глав кафедр, ни штатных профессоров.

Наконец, вопреки тому, что Санчес сообщил Альберту Ривере, его научная работа никогда не была представлена в базе данных TESEO вместе с другими докторскими диссертациями, защищенными в Испании. Даже официальный «паспорт» диссертации появился в TESEO с опозданием больше чем на три года (защита состоялась в конце 2012-го).