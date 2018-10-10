Киев, 10 октября, 2018, 21:45 — ИА Регнум. На Украине нет военных складов, которые бы соответствовали стандартам НАТО, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 10 октября УНИАН.

President.gov.ua Пётр Порошенко

По его словам, в стране нет ни одного арсенала, который бы «полностью соответствовал стандартам НАТО». Чтобы исправить эту досадную ошибку, Порошенко решил создать вместе с Североатлантическим альянсом трастовый фонд, который профинансирует «эффективную эксплуатацию складов боеприпасов». Вести переговоры с НАТО по поводу создания фонда Порошенко поручил министру обороны Украины Степану Полтораку и главе МИД Украины Павлу Климкину.

Напомним, ранее на Украине был взорван очередной военный склад, на этот раз — в Черниговской области.