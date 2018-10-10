Грозный, 10 октября, 2018, 21:01 — ИА Регнум. Сегодня, 10 октября, в Ингушетии состоялась встреча главы Чечни Рамзана Кадырова и главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Визит не готовился специально, встреча прошла по инициативе Рамзана Кадырова, сообщил он в своем Телеграмм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Как отметил чеченский лидер, руководители обеих республик оказались недалеко друг от друга, объезжая свои территории, и, созвонившись, встретились.

«Мы тепло пообщались, поделились новостями республик. Оба субъекта хорошо завершают год, достигли отличных показателей в вопросах социально-экономического развития», — рассказал Кадыров о содержании беседы.

При этом, как отметил глава Чечни, он «попросил передать ингушскому народу слова самых добрых пожеланий», поскольку «ничто и никогда не должно омрачить отношения между чеченским и ингушским народами». И это мнение, как подчеркнул Кадыров, разделяют оба лидера.

Читайте также: Евкуров: Большинство организаторов митинга по вопросу границы — провокаторы

Отметим, встреча глав Чечни и Ингушетии состоялась на фоне проходящего в Магасе с 4 октября митинга граждан, не согласных с решением о принятии закона по «приграничному вопросу». По их мнению, при заключении договора по отношению к Ингушетии была допущена несправедливость и республика рассталась с гораздо большей по площади территорией, хотя Юнус-Бек Евкуров утверждает, что стороны обменялись равноценными нежилыми территориями.

Власти субъекта считают, что большинство организаторов митинга — провокаторы, цель которых дестабилизировать ситуацию в регионе. Местных жителей призывают не поддаваться на их провокации.

Читайте также: Евкуров: Большинство организаторов митинга по вопросу границы — провокаторы