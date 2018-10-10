Москва, 10 октября, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Поединок бойцов UFC Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора за звание чемпиона мира в лёгком весе, транслировавшийся на телеканале «Матч ТВ», в прямом эфире посмотрели более 2,6 млн зрителей в России. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные аналитической компании Mediascope.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора

Отмечается, что доля телетрансляции составила 34,4% от всей аудитории телезрителей во время боя. Общий охват трансляции, то есть среднее число зрителей, посмотревших бой хотя бы одну минуту, составил 3,6 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, поединок между российский бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоялся в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе. Бой завершился победой российского спортсмена. В четвёртом раунде Нурмагомедов провёл атаку, которую завершил удушающим приёмом, после чего Макгрегор сдался.