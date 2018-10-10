Донецк, 10 октября, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Донецкая Народная Республика (ДНР) 24 раза попала под обстрел украинских карателей в течение суток 9 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ИА Красная Весна Останки снарядов. ДНР

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли 19 населенных пунктов республики из гранатометов, минометов различного калибра, БМП, снайперского и крупнокалиберного стрелкового оружия. В результате обстрел на Васильевской насосной станции был поврежден водовод. В общей сложности украинские боевики выпустили по ДНР 316 единиц боеприпасов.

Отмечается, что также было повреждено одно здание в Старомихайловке и один дом в Александровке.

Напомним, в Донбассе с 29 августа действует «школьное» перемирие, но ВСУ его не соблюдают.