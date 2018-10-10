Лондон, 10 октября, 2018, 21:01 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть упали вслед за индексами фондового рынка США — стоимость нефти Brent просела на 2%, 10 октября передает агентство Reuters.

ArtseBie Нефть

К настоящему моменту баррель Brent торгуется на уровне $83,27 — стоимость международного эталона упала на $1,73 (2%). Нефть WTI потеряла в цене $1,77 (2,4%) и оценивается в $73,19 за баррель.

Очевидной причиной падения является прогноз Международного валютного фонда о предстоящем в 2019 году спаде мировой экономики — прежде всего, из-за торговых войн президента США Дональда Трампа.

Заявления МВФ о снижении цены нефти до $68 за баррель оказались сильнее урагана «Майкл», который уже вызвал закрытие 75 добывающих платформ в Мексиканском заливе, и продолжающегося снижения иранского экспорта из-за санкций США.

Как сообщало ИА REGNUM, прогноз МВФ заставил многих аналитиков «скорректировать» прогнозы по ценам нефти на 2019 год, однако некоторые трейдеры до сих пор заявляют о возможности роста Brent до $100 за баррель.

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