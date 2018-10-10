Киев, 10 октября, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко решил выпустить иллюстрированный сборник собственных высказываний, сообщил чиновник 8 октября в интервью изданию «Украинская правда».

ВАДИМ ЧУПРИНА Виталий Кличко

«У меня есть чувство юмора. Я сейчас собираю все свои высказывания… В ближайшее время издам все, у меня все записано. Мне все равно, что говорят о том, что Кличко сказал. Но мне не все равно, что говорят о том, что Кличко сделал», — заявил он журналистам.

Отметим, множество неудачных высказываний бывшего боксёра стали мемами и породили волну интернет-творчества.

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