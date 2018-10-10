Москва, 10 октября, 2018, 20:35 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин явился в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Об этом сегодня, 10 октября, сообщила журналистам официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Садовников Дмитрий Александр Кокорин

«В настоящее время Александр Кокорин явился в полицию для проведения следственных действий», — рассказала Волк.

Напомним, ранее стало известно, что Кокорин не явился к следователям до окончания срока ультиматума полиции. После этого в МВД заявили о намерении объявить Кокорина в розыск.

Адвокат Кокорина заявил, что его клиент просто не успел явиться к следователю и просил перенести допрос на 11 октября. Однако в правоохранительных органах решили, что какие-то просьбы со стороны подозреваемого неуместны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух драк в Москве. Они избили Виталия Соловчука, который работает водителем одной из телеведущих Первого канала. Затем в одном из кафе в центре Москвы Кокорин и Мамаев избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.