Киев, 10 октября, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Во второй половине октября 2018 года бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко выдвинет условия, на которых будет заключена сделка с американским следствием, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщило 10 октября издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

После заключения сделки Украина сможет вернуть часть денег, украденных политиком около 20 лет назад.

«Как только Лазаренко скажет «да», Украина и Америка встретятся и примут решение относительно согласования распределения», — сообщил чиновник.

Луценко отметил, что Украина получит лишь часть из $220 млн, остальное получат пять стран, в которых проворовавшийся экс-премьер-министр хранил деньги. Также из денег Лазаренко будут покрыты расходы на экспертов и судей США.

Отметим, что правительство США получит $75 млн из $220 млн.

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