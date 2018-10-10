Москва, 10 октября, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Россельхознадзор принял решение о снятии ограничений на поставки в Россию продукции белорусского предприятия КПУП «Форелевое хозяйство «Лохва». Об этом сообщает 10 октября пресс-служба надзорного ведомства.

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Как уточняется, данное решение принято на основании гарантий, полученных от департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства Белоруссии, а также с учётом представленных Россельхознадзору материалов об устранении выявленных нарушений.

Напомним, ограничения на поставки в Россию продукции форелевого хозяйства «Лохва» были введены в июле этого года из-за обнаружения в рыбе производства данного предприятия бактерий группы кишечной палочки.

В конце сентября Россельхознадзор также отменил действовавший с июня запрет на поставки продукции «Витебского мясокомбината».