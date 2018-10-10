Казань, 10 октября, 2018, 19:36 — ИА Регнум. В Татарии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в отношении главы ООО «БарсЭлитСтрой+» Завдята Камалова. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Виктор Дубрей. Бочка с деньгами

По версии следствия, в 2017 году Камалов заключил с «Государственным жилищным фондом» при главе региона договоры подряда на строительство жилых домов в рамках реализации социальных программ. По договору Госжилфонд перечислил компании подозреваемого 406,4 млн рублей.

После выполнения всех работ ООО «БарсЭлитСтрой+» представило соответствующие документы в Госжилфонд. При этом остались неподтвержденными расходы в размере 101,9 млн рублей.

На допросе в качестве подозреваемого Камалов пояснил, что средства потрачены на строительство, но документально подтвердить расходы он не может.

В настоящее время Камалов задержан. По уголовному делу проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, в отношении директора компании возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты, сообщает «Реальное время». Причем уголовное дело возбуждено было еще в августе, однако прокуратура района, в котором проживает Камалов, его отменила. Следствие не согласилось с отменой постановления о возбуждении дела и прокуратура республики его поддержала. Ряду работников зарплата не выплачена еще за 2017 год. Общая сумма недополученной зарплаты составляет 2,143 млн рублей.