Нью-Дели, 10 октября, 2018, 20:07 — ИА Регнум. 8 октября Центральная избирательная комиссия Индии выдвинула против оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) обвинения в клевете. По сообщению индийского новостного издания «Ферстпост Хинди», ИНК обвиняется в фальсификации избирательных списков в нескольких штатах с целью дискредитировать местные избирательные органы накануне выборов.

Уильям Хогарт. Голосование. 1754

Ранее партия «Индийский национальный конгресс» неоднократно обвиняла Центральную избирательную комиссию Индии в халатности. По словам представителей ИНК, избирательные списки в штатах Раджастхан, Мадхья-Прадеш и Чхаттисгарх были составлены с ошибками, что привело к увеличению электората за счет несуществующих избирателей. По оценкам партии «Индийский национальный конгресс», число таких «фальшивых» избирателей превысило шесть миллионов человек.

В ответ на обвинения со стороны ИНК официальный представитель ЦИК Индии Викас Сингх заявил, что все необходимые исправления уже были внесены в избирательные списки. Он также обвинил «Индийский национальный конгресс» в попытках скомпрометировать работу избирательных органов накануне выборов.