Ханой, 10 октября, 2018, 21:45 — ИА Регнум. Правительство СРВ подготовило программу по борьбе с бедностью во Вьетнаме. Представители народного комитета отметили, что в окончательном виде программа должна быть опубликована 17 октября. В соответствии программе, предполагается активное участие крупных предприятий в реализации основных пунктов, среди которых: оказание финансовой помощи и поддержки неблагополучным семьям, оказание помощи гражданам, живущим за чертой бедности, помощь школьникам и оказание необходимой поддержки для организации медицинского обследования и лечения бедных граждан.

Shawn Harquail

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», правительство будет оказывать непосредственную поддержку предприятиям в рамках реализации программы. Представители правительства отметили, что при широкой общественной поддержке программа будет реализована в кратчайшие сроки.