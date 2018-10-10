Екатеринбург, 10 октября, 2018, 19:16 — ИА Регнум. В Свердловской области с 4 апреля нападению клещей подверглись 31 003 человека. Это на 3% больше уровня 2017 года и на 5% больше среднемноголетних значений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора.

JerzyGorecki Клещ

По данным ведомства, клещи активны до сих пор. Последний укус был зафиксирован 8 октября.

Среди покусанных клещами — 5585 детей и подростков в возрасте до 17 лет. Это на 4% больше 2017 года и на 20% выше среднемноголетних значений.

При этом заболеваемость клещевым энцефалитом снизилась на 20% по сравнению с 2017 годом. Такой диагноз поставили 87 гражданам.